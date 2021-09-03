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Новости 11:17

Синоптики констатируют "циклон за циклоном" в Петербурге

фото ЗакС политика Синоптики констатируют "циклон за циклоном" в Петербурге

Активный североатлантический циклон стал причиной очередного пасмурного дня в Петербурге, сообщил главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Его облачная спираль будет закрывать небо плотной пеленой, пройдут дожди и усилится ветер", - написал он у себя в Facebook, добавив, что к вечеру 3 сентября центр циклона сместится в Верхневолжье.

Температура воздуха, по данным Леуса, не должна будет подняться выше 12 градусов, а атмосферное давление до конца дня ожидается пониженное - 753 мм ртутного столба.

Накануне вечером региональное управление МЧС предупредило горожан о локальных сильных дождях, а также западном и северо-западном ветре до 18 метров в секунду, призвав общественность к бдительности.

Если верить сервису Яндекс.Погода, то дожди ожидаются до вечера 4 сентября.


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