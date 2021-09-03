В Петербурге четвертый день подряд растет официальная заболеваемость коронавирусом

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 18 856 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 129 случаев инфицирований меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 799, а сумели поправиться 18 690 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 1633 новых больных, в Петербурге – 1437 (на 107 больше, чем накануне), в Подмосковье – 681. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 1403 человека, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 38 (накануне – 37).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.