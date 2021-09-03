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КСП проверит финансово-хозяйственную деятельность Онкоцентра в Песочном

фото ЗакС политика КСП проверит финансово-хозяйственную деятельность Онкоцентра в Песочном

Контрольно-счетная палата Петербурга с 6 сентября приступит к плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Онкологического центра в поселке Песочный и комитета здравоохранения как учредителя, сообщили в КСП.

Инспекторы оценят, как центр расходовал средства из бюджета Петербурга. В КСП отметили, что доходы центра за период проверки составили более 10 млрд рублей, из них более 70% - средства ОМС. Также в КСП обратили внимание на закупку лекарств, медицинского и диагностического оборудования. Проверка завершится 8 ноября.

Онкологический центр в Песочном оказывает медицинскую, в том числе высокотехнологичную помощь, проводит научно-практические мероприятия, разрабатывает и внедряет новейшие лечебно-диагностические методы. Амбулаторно-консультативное отделение принимает по 400 пациентов в день. Специализированную медпомощь в стационаре получают более 1,5 тысяч человек ежемесячно. В центре работают 13 операционных, оборудованных техникой европейского уровня.

 


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