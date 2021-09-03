Миронов убежден, что гидротехнические объекты должны строиться за счет федеральных денег

Лидер справедливороссов Сергей Миронов выступил с позицией относительно наводнений, с которыми в России приходится сталкиваться каждый год и от которых раз за разом не спасает существующая гидротехническая инфраструктура. Причина проблемы, по его мнению, коренится в неправильно выбранных источниках ее финансирования.

Миронов убежден, что из-за скудости региональных бюджетов местные власти так или иначе экономят на строительстве новых объектов или же "пускают все на самотек", в связи с чем без привлечения федеральных средств для решения проблемы не обойтись. Кроме того, по его данным, тысячи гидрозащитных сооружений устарели, а 650 - стоят бесхозными.

"В феврале, в преддверии паводка, я направил премьер-министру письмо с предложением выделить федеральные средства на модернизацию и возведение гидротехнических сооружений. В ответ мы получили отписку о том, что с 2012 по 2020 годы в стране отремонтировали 82 защитных сооружения. Это ничтожно мало", - посетовал политик, цитируемый собственной пресс-службой.

Он находит характерным, что от затоплений из года в год страдают зачастую одни и те же неаселенные пункты: один только Уссурийск с 2014 года затопило двенадцать раз.

"Если зоны риска известны, тем более нужны превентивные меры. <...> Nолько на Дальнем Востоке, по предварительным оценкам, ущерб от наводнений в этом году превысил 15 миллиардов рублей, в Крыму – 10 миллиардов. Лучше выделять деньги на предотвращение ЧС, чем на ежегодную ликвидацию", - рассудил депутат Госдумы.