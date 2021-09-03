В Петербурге открылся первый парк для автобусов на газе

Губернатор Петербурга Александр Беглов торжественно открыл первый в городе парк, ориентированный на автобусы, работающие исключительно на газомоторном топливе. Объект на Хрустальной улице обслуживает государственная организация "Пассажиравтотранс", от которой Беглов ждет реконструкции и переформатирования других парков.

"Город постепенно переходит на экологические виды транспорта, здесь будут автобусы на газомоторном топливе, и я уверен, что это будет удобно как для водителей, так и для жителей нашего города", - приводит слова чиновника ТАСС.

В открывшемся парке смогут одновременно помещаться 240 современных экологичных автобусов. В следующем году, согласно обещаниям Беглова, пассажиров будут обслуживать до трех тысяч новых автобусов на газе.