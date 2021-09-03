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Алтайская прокуратура начала проверку из-за прифотошопленных к военному мемориалу сотрудников ведомства

фото ЗакС политика Алтайская прокуратура начала проверку из-за прифотошопленных к военному мемориалу сотрудников ведомства

Прокуратура Алтайского края начала проверку из-за публикации фотографий, на которых сотрудники ведомства прифотошоплены с цветами к мемориалу памяти погибших воинов в селе Лебяжье Барнаула, передает ТАСС.

Коллаж был опубликован в Instagram-аккаунте ветеранов алтайской прокуратуры. На снимке видно, что фигуры сотрудников ведомства вклеены с помощью фоторедактора рядом с ветераном. В том же аккаунте было оригинальное фото, где ветеран стояла в одиночестве. Сейчас аккаунт закрыт

При этом в аккаунте прокуратуры Алтая есть снимки с теми же сотрудниками, в которых усматриваются признаки монтажа в фоторедакторе. В посте сообщается, что работники прокуратуры Центрального района Барнаула и представитель ветеранской организации органов прокуратуры посетили мемориал "Погибшим от ран в госпиталях города Барнаула в годы Великой Отечественной войне", "почтили почтили память защитников Родины, возложили цветы". 

"Будем проверять этот факт, страницу ведет самостоятельная региональная общественная организация ветеранов прокуратуры Алтайского края. На фото изображены действующие сотрудники прокуратуры вместе с ветераном. Будем разбираться, выяснять кто именно ведёт страницу технически", - сказал представитель прокуратуры.

 


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