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Беглов подписал постановление о разовых выплатах педагогам по 10 тысяч рублей

фото ЗакС политика Беглов подписал постановление о разовых выплатах педагогам по 10 тысяч рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременных выплатах в 10 тысяч рублей педагогам города, сообщили в Смольном.

Эти выплаты, согласно документу, переведут в течение трех недель. В том числе деньги получат учителя, школьные психологи, воспитатели в детсадах, работники школьных библиотек, тренера спортивных школ, центров физкультуры, содействия семейному воспитанию, работающие с детьми сотрудники психоневролгических интернатов, центров соцпомощи семье, подростоково-молодежных клубов и мастера производственного обучения в учреждениях профессионального образования. 

Ожидается, что всего деньги получат 120 тысяч человек. На эти цели из городского бюджета выделено более 1,25 млрд рублей. 

О разовых выплатах педагогам Беглов объявил на городском педсовете 30 августа. 

 


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