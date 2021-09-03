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Суд арестовал собственность семьи думского депутата Колесникова

фото ЗакС политика Суд арестовал собственность семьи думского депутата Колесникова

Суд в Челябинске наложил арест на движимое и недвижимое имущество депутата Госдумы Олега Колесникова и членов его семьи, составившее 414 млн рублей, пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу банка "Траст". Арест был применен, как говорится в судебном определении, как обеспечительная мера "в рамках обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих ООО "Профессиональные технологии строительства" ("ПрофТехСтрой") лиц".

До конца 2015 года Колесников с женой владел ГК "Здоровая ферма", которая отошла к банку "Траст". За то время, что Колесниковы владели "Здоровой фермой", у них появился должник - ООО "Профтехстрой", который впоследствии обанкротился.

"Банк непрофильных активов „Траст" как владелец ГК „Здоровая ферма" заинтересован в возврате средств и активов, которые были выведены бывшими бенефициарами. Поэтому мы удовлетворены решением суда и будем продолжать отстаивать свою позицию в суде", - так видят ситуацию в банке.

В 2018-2019 годах перед "Трастом" возникла необходимость платить по векселям, оставленным еще в период, когда "Здоровой фермой" управлял Колесников, что стало для банка неприятным сюрпризом.

"Данные обязательства не были отражены в бухгалтерском учете „Здоровой фермы", а также самого векселедателя — ООО „ПрофТехСтрой". При этом даты выдачи поручительств на векселях вызывают сомнения: так, одно поручительство было выдано директором, который на тот момент находился на длительном больничном, другое — тем, который был в отпуске", - рассказали в пресс-службе банка.

В апреле нынешние сотрудники ГК "Зеленая ферма" пожаловались спикеру Госдумы Вячеславу Володину на Колесникова, чьи действия, по их мнению, преследуют цель обанкротить агропромышленную компанию.

Как пишет Znak.com, арестовывать по факту у семьи Колесникова оказалось нечего: согласно декларациям последних двух лет, ни он, ни его жена не владеют никаким имуществом.


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