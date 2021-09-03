Жители Шушар жалуются на пропавшие кровати из недавно открытого детского сада

В сообществе "Шумные Шушары" 3 сентября появилась запись скандального содержания: местные жители утверждают, что вскоре после открытия нового и долгожданного детского сада №49 его убранство сильно обеднело по сравнению с картинками в городских СМИ в день начала работы учреждения. Активисты намерены жаловаться в электронную приемную Смольного.

В частности, утверждается, что вместо тридцати красивых кроватей, которые фигурировали в день торжественного открытия садика, их сменили только девять кроватей типа "выдвижной ящик". В связи с этим к своему неудовольствию авторы поста предполагают, что двадцати детям придется спать стоя.

"У меня плохие новости "Карета превратилась в тыкву". Я, конечно, ни на что не намекаю, но вы последние, кто был в детском саду перед 1 сентября, при вас все было, замечаний у вас не было, а куда это все делось потом?", - обращаются шушарцы к губернатору Александру Беглову и его подчиненным.

Если верить публикации в соцсети, то в неизвестном направлении исчезли также, помимо кроватей, жалюзи и игрушки.

фото: Шумные Шушары / ВКонтакте