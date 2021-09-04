В РФ зафиксировано более 18 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — плюс 1494 заболевших

Коронавирусная статистика в России пополнилась 18 780 новыми случаями заражения, проинформировали в оперативном штабе. Из обозначенного количества лишь 7,5% не имели клинического проявления болезни.

Скончались ещё 796 россиян, излечились при этом 18 737 инфицированных.

Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 6 993 954 заражения COVID-19, погибли 186 407 граждан.

Тройка регионов, лидирующих по уровню распространения инфекции, выглядит следующим образом: первенство — у Москвы (+1549 случаев), на втором месте — Петербург (+1494), третью строчку занимает Московская область (+756).