Глава комздрава проинспектировал ход ремонта поликлиник Пушкинского района

Сотрудники петербургского комитета по здравоохранению, а также глава ведомства Дмитрий Лисовец изучили ход капремонта поликлиник, расположенных в Пушкинском районе, информируется в паблике комздрава в "ВКонтакте".

Изначально Лисовец побывал в детской городской поликлинике № 49 в Шушарах, где, помимо нового оборудования, должны открыть кабинет офтальмолога, зал лечебной физкультуры и пункт вакцинации.

Затем глава комздрава приехал в отделение № 89 Городской поликлиники № 60, где ремонт идет сразу на трёх этажах, однако медучреждение продолжает обслуживать пациентов. В помещениях меняют инженерные сети, полы, двери, радиаторы, потолки.

Наконец, Лисовец посетил детское поликлиническое отделение "София" детской городской поликлиники № 49, где работы ведутся в кабинетах физиотерапии и теплолечения, а также в соляной пещере. В рамках программы модернизации учреждения будут закуплены многоканальный ЭКГ, электроэнцефалограф, два аппарата УЗИ и холтеровский монитор.

Напомним, в текущем году на поликлиники Пушкинского района выделен 541 млн рублей, из которых на 425 приобретут оборудование, а на оставшиеся сделан ремонт.