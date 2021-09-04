           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:48

Глава комздрава проинспектировал ход ремонта поликлиник Пушкинского района

фото ЗакС политика Глава комздрава проинспектировал ход ремонта поликлиник Пушкинского района

Сотрудники петербургского комитета по здравоохранению, а также глава ведомства Дмитрий Лисовец изучили ход капремонта поликлиник, расположенных в Пушкинском районе, информируется в паблике комздрава в "ВКонтакте".

Изначально Лисовец побывал в детской городской поликлинике №  49 в Шушарах, где, помимо нового оборудования, должны открыть кабинет офтальмолога, зал лечебной физкультуры и пункт вакцинации.

Затем глава комздрава приехал в отделение №  89 Городской поликлиники №  60, где ремонт идет сразу на трёх этажах, однако медучреждение продолжает обслуживать пациентов. В помещениях меняют инженерные сети, полы, двери, радиаторы, потолки.

Наконец, Лисовец посетил детское поликлиническое отделение "София" детской городской поликлиники №  49, где работы ведутся в кабинетах физиотерапии и теплолечения, а также в соляной пещере. В рамках программы модернизации учреждения будут закуплены многоканальный ЭКГ, электроэнцефалограф, два аппарата УЗИ и холтеровский монитор.

Напомним, в текущем году на поликлиники Пушкинского района выделен 541 млн рублей, из которых на 425 приобретут оборудование, а на оставшиеся сделан ремонт.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости4 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru