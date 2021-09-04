В Петербурге полиция пришла на встречу любителей Довлатова: главу фестиваля "День Д" везут в отдел

Петербургских правоохранителей заинтересовала встреча любителей творчества Сергея Довлатова: наряд из не менее шести сотрудников полиции приехал в сквер на Загородном проспекте, где сегодня открыли скульптуру собаки писателя и собравшиеся по этому случаю читали произведения писателя, информирует "Бумага".

Силовики попросили присутствовавших в сквере петербуржцев разойтись.

При этом руководителя фестиваля "День Д", посвященного творчеству Довлатова, Анастасию Принцеву забрали в 28-й отдел полиции. Вместе с ней в автозак проводили координатора проекта и одного из участников мероприятия.

Чем они вызвали интерес у правоохранителей, не сообщается.