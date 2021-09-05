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Новости 10:32

На Петроградской стороне выкосили Общественный сад

фото ЗакС политика На Петроградской стороне выкосили Общественный сад

Жители Петроградской стороны рассказали, что рабочие выкосили Общественный сад, который они вырастили своими руками на пустыре, сообщение опубликовано в группе "Наша Петроградская сторона" в Facebook.

Сад, созданный жителями Петроградки, расположился на углу Сытнинской и Кронверкской улиц, на месте старинного кладбища.

"Вся поляна была безжалостно выкошена. Вместе с цветами и кустами, которые соседи сажали в начале лета. Холили, лелеяли, поливали в эту адскую жару. Укрывали от сжигающего солнца. И вот. По распоряжению и во избежание" - написали в группе. 

В администрации Петроградского района заявили, что сад выкосили после жалобы на высокую траву, передает "Петербургский дневник". Чиновники пояснили, что этот участок находится в частной собственности, владелец против посадок не был. "Деловой Петербург" отмечает, что участок принадлежит компании "УНИСТО Петросталь Проект-Сытнинская", которая проходит процедуру банкротства.

26 июля на портале "Наш Санкт-Петербург" появилась заявка о том, что "трава очень высокая, портит внешний вид", отметили в администрации. Тогда чиновники сообщили о жалобе собственнику, и тот пригласил рабочих.

Что именно было утрачено после работ, чиновники сказать затруднились. По их словам, это еще предстоит выяснить. Пространство, на котором располагался участок, очень большое, а посадки занимали его часть.


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