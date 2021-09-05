Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки фанатов "Зенита" и "Спартака" в Твери

Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки фанатов футбольных клубов "Спартак" и "Зенит", передает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Тверской области.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Болельщики подрались 4 сентября в Твери после матча ФК "Тверь" - "Зенит-2": встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Сообщалось, что несколько десятков фанатов "Спартака" атаковали болельщиков "Зенита": источник сообщал, что в драке участвовали около 60 человек с обеих сторон.

В полиции сообщили, что по возбужденному делу пока задержанных нет. В драке пострадал один болельщик, он обратился в больницу. Медики уже отпустили его, и мужчина вернулся домой, в Петербург.