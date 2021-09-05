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Новости 13:55

Два прогулочных теплохода столкнулись у Петропавловской крепости

фото ЗакС политика Два прогулочных теплохода столкнулись у Петропавловской крепости

Межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку из-за столкновения двух прогулочных теплоходов в акватории Невы.

В ночь на 5 сентября теплоход "Гулливер" вышел с причала набережной реки Мойки с 32 пассажирами на борту. В районе Петропавловской крепости капитан судна предупредил по рации капитана двигающегося рядом теплохода "Дунаевский" о своем маневре, но избежать столкновения кораблям не удалось. 

В итоге "Дунаевский" врезался в левый борт "Гулливера". Пассажиров эвакуировали на плавучий понтон, никто не пострадал.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, теплоходы, опрашивают капитанов, пассажиров, очевидцев.

 


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