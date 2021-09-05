Двое заключенных погибли в драке в хабаровской колонии

Заключенные исправительной колонии № 14 в Хабаровском крае устроили массовую драку, два человека погибли, четверо пострадали, передает РБК со ссылкой на представителей хабаровского Следственного комитета.

Проект Gulagu.net писал, что в колонии произошел бунт из-за конфликта "черных" (придерживаются тюремных "понятий") и "красных" (заключенные, которые сотрудничают с администрацией), и после этого в колонию ввели спецназ УФСИН. "Интерфакс" со ссылкой на источник писал, что подрались две группы заключенных, одна из которых была не согласна с административным распорядком в колонии. По данным источника, заключенные использовали заточки.

В СК опровергли, что речь идет о бунте заключенных.

"По информации следствия, в ИК-14 произошла драка между отбывающими наказание лицами, в результате погибли два человека, пострадали четыре человека, один из них госпитализирован", – сказали представители СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).