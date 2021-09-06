Полицейские задержали мужчину, который пытался поджечь дверь Московского суда Петербурга

Полицейские задержали по горячим следам мужчину, который поджег дверь Московского районного суда, сообщили в управлении МВД по Петербургу.

Около половины первого ночи 6 сентября очевидец сообщил в полицию, как кто-то пытается поджечь дверь в административном здании по Московскому проспекту, при злоумышленнике была бутылка с горючей жидкостью и тряпки. Прибыв на место, полицейские выяснили, что мужчина поджег дверь, но жидкость выгорела и следов термического воздействия на двери не осталось.

Спустя 20 минут после этого полицейские задержали злоумышленника. Им оказался неработающий, ранее судимый за грабежи мужчина с признаками наркотического опьянения. По данным полиции, он стоит на учете в специализированном учреждении. Задержанного доставили в отдел, решается вопрос о его госпитализации.

фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга