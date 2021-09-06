Прокуратура запросила для красноярского экс-депутата Быкова почти 15 лет колонии

Гособвинение запросило 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима для бывшего депутат заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова по делу об организации двойного убийства, передает ТАСС.

Приговор Быкову начнут оглашать во вторник, 7 сентября. Ранее коллегия присяжных заседателей признала его виновным.

Быкова обвиняют в организации убийств двух жителей Красноярска в 1994 году: Кирилла Войтенко и Александра Наумова. По версии следствия, Наумов был членом преступной группировки, возглавляемой Быковым, и поссорился с ним из-за распределения доходов. После этого перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв, и тот, полагает следствие, решил, что это дело рук Наумова и Войтенко. Также Быкову предъявлены обвинения в руководстве преступным сообществом и подстрекательстве к убийству по найму.