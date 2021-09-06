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Девушка арестованного блогера Хованского заявила о краже 600 тысяч рублей в ходе обыска у него дома

фото ЗакС политика Девушка арестованного блогера Хованского заявила о краже 600 тысяч рублей в ходе обыска у него дома

Девушка блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова заявила о пропаже 600 тысяч рублей в ходе обыска в его квартире, делится Baza.

Силовики пришли к Хованскому в ночь на 9 июня. Блогер находился дома, однако его девушка отсутствовала и пришла домой поздно. Полиция не пускала её в квартиру до тех пор, пока обыск не был завершён.

После ухода силовиков девушка недосчиталась 600 тысяч рублей: по её словам, когда она зашла домой, то не нашла денег в синей коробке, где хранила их. Сразу подавать заявление она побоялась, так как посчитала, что это может негативно отразиться на его уголовном деле.

Обращение в органы в итоге поступило лишь 26 июля. Сразу после этого, рассказала Нелюбова, к Хованскому пришла с угрозами полиция. Они требовали "угомонить Марию" и отозвать заявление о краже, иначе его якобы поместят в камеру с нечеловеческими условиями. Кроме того, ему дали понять, что о переводе под домашний арест он якобы может забыть. Также у Хованского поинтересовались, "давно ли девушка сидит на наркотиках", что она расценивает как угрозу, что ей могут что-нибудь подбросить, однако сама она никогда ничего не употребляла.

31-летний Хованский пребывает в СИЗО с 9 июня в рамках дела об оправдании терроризма из-за песни про "Норд-Ост".

Позднее, уже после ареста, он извинился за свой литературный опус. Он также признался, что сожалеет о самом факте его написания. На момент ареста Хованский имел на YouTube 4,4 миллиона подписчиков. 


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