Участнику акции 31 января Першину дали 3 года колонии-поселения

Октябрьский районный суд Петербурга 6 сентября огласил приговор участнику несогласованной протестной акции 31 января Илье Першину, отправив его в колонию-поселение на 3 года, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Участника акции признали виновным в том, что во время задержания на Исаакиевской площади он ударил сотрудника ОМОН Ивана Алексеева локтями в грудь и пяткой по тыльной стороне колена. От последнего удара силовик упал и уже не смог встать без помощи коллег, утверждало обвинение.

Першин отрицает нанесение повреждений омоновцу. По словам обвиняемого, он почувствовал захват сзади, скрестил руки, продолжил двигаться и, почувствовав ослабления хватки, убежал.

Во время рассмотрения дела суд просматривал несколько видеозаписей, но ни на одной не зафиксировано момента якобы произошедшего удара. Его не видели ни сам Алексеев - он утверждал, что почувствовал удар и точно не подвернули ногу - ни другие сотрудники ОМОНа, задерживавшие людей не площади. Подруга обвиняемого Эржени Раднаева на суде говорила, что удара не видел и считает, что силовик мог сам поскользнуться и поранить ногу.

Пострадавший Алексеев просил не наказывать Першина строго:

⁃ Считаю, что человек уже получил реального срока сполна. Чем мягче, тем лучше. Я бы мирно все закончил.

Першин находится под арестом с 17 февраля. Прокурор запросил для обвиняемого 3 года и 2 месяца колонии-поселения.

Вина Першина подтверждается показаниями потерпевшего и силовиков-свидетелей, которые удара не видели, решила судья Ирина Керро. Они последовательны и логично взаимосвязаны, сказала судья. Она добавила, что доказательствами служат видеозаписи с митинга, протоколы и другие документы. По ее словам, эксперт сообщила, что Алексеев мог получить травму только из-за удара. На одной из видеозаписей видно, что Першин поднимает ногу на уровень колена ОМОНовца, заявила судья. Она считает, что версия Першина - "надуманная". Суд относится к словам Раднаевой "критически" - они не соответствуют словам Алексеева и его коллег-свидетелей, заявила судья Керро. Она добавила, что показания Раднаевой обусловлены стремлением помочь подсудимому избежать наказания.



Судья сообщила, что арест в СИЗО засчитывается как один день за два дня. Подробнее о деле Першина - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова, фото - Константин Леньков