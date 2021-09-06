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Муниципал 14:58

Депутаты: МО "Лиговка-Ямская" потратило на свои нужды 86% бюджета

фото ЗакС политика Депутаты: МО "Лиговка-Ямская" потратило на свои нужды 86% бюджета

По подсчетам депутатов МО "Лиговка-Ямская" Александра Изотова и Михаила Шабалкина 20,4 из 28,3 млн рублей, израсходованных муниципалитетом на 1 августа 2021 года, были потрачены "на себя". Мундепы опубликовали свои расчеты и промежуточный отчет об исполнении бюджета в группе "Наш Дом - Лиговка-Ямская".

Так, на зарплату муниципальным служащим ушло порядка 16,3 млн рублей. 2,4 млн направили на закупки для собственных нужд, 1,7 млн - на доплаты к пенсиям бывшим муниципалам. 

На благоустройство за 7 месяцев потратили только 1,1 млн рублей. При этом всего на эту статью расходов на год было заложено 12,2 млн.  

Ранее Изотов и Шабалкин, подсчитали траты муниципалитета "на себя" по итогу 2020 года. Они составили 68,5% от общего объема расходов, заявили депутаты. 


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Изотов Александр Викторович
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Шабалкин Михаил Никитович
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Изотов Александр Викторович
Шабалкин Михаил Никитович

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