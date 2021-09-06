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Новости 14:58

Российскую вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Армении

фото ЗакС политика Российскую вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Армении

Разработанную в России однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Армении, информирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). "Спутник V" при этом был разрешён в стране ещё в феврале.

РФПИ пишет, что "Спутник Лайт" позволит ограничить распространение COVID-19 в Армении и быстрее достичь коллективного иммунитета.

"Спутник Лайт" был зарегистрирован в РФ в мае 2021 года. Он состоит только из одного укола и применяется в основном для ревакцинации тех, кто уже сделал прививку более шести месяцев назад либо переболел.

Прививаться препаратом могут граждане от 18 до 60 лет.


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