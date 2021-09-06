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Новости 16:36

Минпросвещения: В дни выборов школы будут работать в штатном режиме

фото ЗакС политика Минпросвещения: В дни выборов школы будут работать в штатном режиме

Руководитель Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов известил, что учеба в школах в дни выборов в Государственную думу будет идти в штатном режиме, информирует "Эхо Москвы".

Голосование продлится три дня - с 17 по 19 сентября. Из них два дня выпадают на субботу и воскресенье, однако ранее сообщалось, что в пятницу должна пройти Всероссийская акция "Вместе всей семьей".

В Минпросвещения уточняли, что в обозначенный день состоятся различные мероприятия, в которых смогут принять участие как школьники, так и их родители. Ввиду пандемии COVID-19 все они пройдут основном на улице.

Добавим также, на выборах в Госдуму на сегодняшний день досрочно проголосовали уже почти 30 тысяч человек.


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