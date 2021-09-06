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Суд вынесет решение по делу о крушении малайзийского Boeing в ДНР до конца 2022 года

фото ЗакС политика Суд вынесет решение по делу о крушении малайзийского Boeing в ДНР до конца 2022 года

Решение по делу о крушении Boeing "Малайзийских авиалиний" на Украине в июле 2014 года европейский суд намерен вынести до конца 2022 года, уведомил председательствующий на слушаниях по делу судья Хендрик Стейнхёйс, чьи слова приводит ТАСС.

Суд идёт в Нидерландах, поскольку это одна из стран Совместной следственной группы (ССГ), проводящей изыскания в рамках уголовного дела о крушении самолёта. По словам Стейнхёйса, прокуратура сможет выступить с обвинительным актом по делу в середине ноября или начале декабря 2021 года. С 7 марта 2022 года начнутся четыре недели, в течение которых будет выступать сторона защиты. После этого начнётся рассмотрение дела блоком слушаний, старт - 6 июня 2022 года.

На данный момент неизвестно, сколько времени понадобится суду для вынесения решения. Стейнхёйс говорит, что для этого установлены три возможные даты. Крайний срок для вынесения вердикта - 15 декабря 2022 года.

Рейс MH17 "Малайзийских авиалиний" был сбит над Донбассом в июле 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Согласно выводам Международной следственной группы, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который прибыл на Украину из России. Россия эти обвинения отрицает.

В июне JIT назвала имена четырех человек, которых считает причастными к поставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.


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