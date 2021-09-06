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Голикова: Почти треть умерших в России - это граждане в трудоспособном возрасте

фото ЗакС политика Голикова: Почти треть умерших в России - это граждане в трудоспособном возрасте

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда заявила, что почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста, передает ТАСС.

"Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% - это мужская часть населения", - сказала Голикова.

По ее словам, 55% смертей в общей массе происходят из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Неделя охраны труда проходит в Сочи с 6 по 9 сентября. В ее ходе запланировано свыше сотни мероприятий с участием государственных деятелей, глав крупных государственных и частных компаний. Дискуссии охватят широкий круг тем: охрана здоровья, новые технологии и цифровые решения на производстве, образовательные программы, охрана труда в креативных индустриях, безопасность на производстве, бережливое производство и многое другое.

 


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