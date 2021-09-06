Съёмки кино временно ограничат движение по Садовой улице и набережной Фонтанки

Снимаемое на петербургских улицах кино приостановит на время движение транспорта по нескольким городским магистралям, проинформировали в комитете по транспорту.

Так, с 22:00 10 сентября до 3:00 11 сентября перекроют проезд по Садовой улице от набережной канала Грибоедова до площади Тургенева. Временно остановится также движение по нечетной стороне набережной Фонтанки от Старо-Калинкина моста до Садовой улицы, но только по 10 минут в час. На обозначенной территории будут проходить съемки фильма "Свободные отношения".

Кроме того, с 8:00 9 сентября до 3:00 11 сентября по аналогичной причине автомобилисты не смогут парковаться на Садовой улице от набережной канала Грибоедова до площади Тургенева, по четной стороне набережной канала Грибоедова от Садовой улицы до дома №174 и по нечетной стороне набережной Фонтанки от Садовой улицы до Калинкина переулка.