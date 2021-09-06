Несколько крупных свалок на севере Петербурга разберут до конца ноября

В отделе хозяйства и благоустройства Выборгского района рассказали о проделанной за последние два года работе по уборке территории: так, в течение обозначенного срока специалисты ликвидировали порядка 110 000 тысяч кубометров мусора, что в транспортном эквиваленте представляет собой 11 тысяч грузовиков, делится пресс-служба Смольного.

Ещё в 2020 году чиновники подготовили проекты на устранение трех несанкционированных свалок, поэтому до конца ноября текущего года район избавят от около 37 тысяч кубометров отходов.

Сотрудники отдела хозяйства и благоустройства Выборгского района уточнили, что на постоянной основе производят мониторинг незаконного складирования мусора. Обычно его вывозят в лесополосы, в промзоны, в места по соседству с КАДом.