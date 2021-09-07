Петербургские школы завершили приём первоклассников

В Петербурге завершён последний этап записи первоклассников в городские школы на новый учебный год, оповестили в комитете по информатизации и связи.

Чиновники уточнили, что на портале "Госуслуги" были зарегистрировано свыше 8 тысяч заявление, через МФЦ — более 4,6 тысяч. Электронные документы на приём могли подать родители, чьи дети не проживают на закреплённой за школой территории.

Большая часть родителей озадачились поступлением детей в первые классы ещё на первом этапе: с 1 апреля по 30 июня принимали заявления льготников, а также всех проживающих на закреплённой территории. Тогда зарегистрировали 47,3 тысяч обращений, в МФЦ — свыше 15,8 тысяч.