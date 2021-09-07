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Суд отклонил апелляцию Навального на запрет его адвокатам приносить в колонию телефоны

фото ЗакС политика Суд отклонил апелляцию Навального на запрет его адвокатам приносить в колонию телефоны

Владимирский областной суд счёл законным решение локального Октябрьского суда, отклонившего иск политика Алексея Навального к исправительной колонии № 3 о запрете его адвокатам приносить с собой в ИК телефоны и ноутбуки, информирует ТАСС.    

Таким образом решение нижестоящей инстанции подтверждено, в апелляции Навальному отказано.

Обозначенный иск оппозиционер подал в июле, он касался периода с середины мая до начала июня. Перед этим, 10 июня, суд аналогичный иск политика. Навальный указывал, что руководство колонии, где он проходил лечение, запрещало адвокатам в апреле-мае при свиданиях с ним использовать личные смартфоны и ноутбуки. Он просил признать действия администрации ИК-3 незаконными.


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