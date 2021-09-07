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Удары метронома прозвучат в динамиках Петербурга в День памяти жертв блокады

фото ЗакС политика Удары метронома прозвучат в динамиках Петербурга в День памяти жертв блокады

Завтра, 8 сентября, в Петербурге по случаю Дня памяти жертв блокады Ленинграда из уличных динамиков по всему городу будут раздаваться удары метронома в память о трагических событиях войны, а также звучать тексты о героизме ленинградцев, оповестили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Также в этот день память погибших традиционно почтят минутой молчания.

К мемориальной доске, напоминающей об артобстреле, на Невском проспекте, 14, возложат цветы. А на Пискаревском, Серафимовском, Смоленском, Невском воинском, Богословском кладбищах пройдут траурные церемонии. Соответствующие мероприятия запланированы также на площади Победы, у Мемориала защитникам Ораниенбаумского плацдарма и на других местах захоронений воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Акция памяти жертв блокады пройдет в Соляном переулке, возле Музея обороны и блокады Ленинграда, вход в который в этот день будет бесплатным для всех категорий посетителей, включая иностранцев.

Вечером в БКЗ "Октябрьский" будет дан памятный концерт.

Отметим, 8 сентября 2021 года исполняется 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. 


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