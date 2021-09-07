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Мишустин - о "Почте России": Доставка писем становится во многом ненужной

фото ЗакС политика Мишустин - о "Почте России": Доставка писем становится во многом ненужной

Во время посещения флагманского цифрового офиса "Почты России" в Саратове премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что госкомпании-монополисту следует как можно более адекватно отвечать требованиям времени и что "надо пересматривать модель" ее работы.

"При такой цифровой трансформации, которая в мире происходит, конечно, нужно смотреть в первую очередь на модель "Почты России"...  Доставка писем становится во многом ненужной. И чем проникновение цифровизации быстрее, тем меньше этих услуг востребовано, а значит, меньше доходы той самой почты", - приводит слова премьера "Интерфакс".

Рассуждая о более современном пути развития, в качестве одного из примеров Мишустин привел модель "Сбера" и напомнил, что во все более технологичном мире неизбежен рост конкуренции. Ответственность за грамотное развитие "Почты России", по мнению главы кабинета министров, лежит и на его коллегах-чиновниках, обязанных помочь компании пережить сложные времена.

Отметим, что руководство "Почты России" оценило на прошлой неделе программу собственной модернизации, включающей в том числе переоборудование более половины отделений, в 100 млрд рублей. Говоря об этой сумме, глава компании Максим Акимов благодарил федеральное правительство за некоторые нормативные акты, которые позволят облегчить модернизацию отделений в удаленных населенных пунктах.


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