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Новости 16:30

ГАТИ выдала ордер на ремонт здания станции метро "Владимирская"

фото ЗакС политика ГАТИ выдала ордер на ремонт здания станции метро "Владимирская"

В ближайшее время рабочие приступят к ремонту здания станции петербургского метрополитена "Владимирская", известили в паблике Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) в "ВКонтакте".

Здание, уточним, являет собой объект культурного наследия, поэтому ремонт должен проводиться со всеми законодательными рекомендациями по сохранению его облика и состояния.

ГАТИ выдала ордер на монтаж строительных лесов и ограждений вокруг "Владимирской".

Заказчик работ - Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс". Как указано в технической документации, конструкции разрешается стоять до 30 апреля 2022 года.


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