           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:57

Интерактивная карта расскажет петербуржцам о погибших в блокаду

фото ЗакС политика Интерактивная карта расскажет петербуржцам о погибших в блокаду

В Петербурге к 80-летию начала блокады Ленинграда создали интерактивное приложение для смартфонов, которое позволит всем желающим изучить и пополнить карту осажденного в 1941-1944 годах города. Карта в приложении "Блокадный архипелаг" рассказывает о погибших жителях домов. На сегодняшний день учтены сведения примерно о двух третях из более чем 600 тысяч погибших ленинградцев.

"Вы сможете подвести указатель к дому, рядом с которым вы находитесь. Раскроется плашка, на которой вы увидите имена погибших в этом доме, когда и где они похоронены, если место захоронения известно. При помощи модерации пользователи смогут дополнять эту карту, присылать фотографии своих близких", - цитирует ТАСС слова главы проекта поминальных чтений в День памяти жертв блокады Ленинграда Анастасии Принцевой.

Приложение представляет собой усовершенствованную версию сервиса, разработанного два года назад и носившего название "Блокада. Имена". Дополнительные опции, включая подгрузку фотографий и других личных данных погибших в осажденном городе ленинградцев, появились благодаря подключившимся к проекту спонсорам. На сегодняшний день "Блокадный архипелаг" доступен только для пользователей техники Apple, скоро приложение должно заработать и в системе Android.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости7 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru