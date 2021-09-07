Минздрав: Более 92% госпитализированных пациентов с COVID-19 не были привиты

Руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко представил краткую сводку по ситуации с коронавирусом в стране: в частности, он, как и многие другие управленцы, акцентировал свое внимание на важности вакцинации.

"Более 92% пациентов, попадающих в ковидные госпитали, это невакцинированные пациенты", - приводит слова министра ТАСС.

Он указал, что заболевание у привитых и непривитых граждан протекает с существенной разницей: чаще всего тяжелая форма заболевания - с попаданием в реанимацию либо подключенем к ИВЛ - развивается у тех, кто не прошел курс вакцинации.

Добавим, что ранее главврач московской "Коммунарки" Денис Проценко - первой российской больницы, переформатированной под прием COVID-зараженных - заявил, что главная проблема, с которой столкнулась система здравоохранения в РФ в период пандемии, - отсутствие лекарств и должной системы лечения и восстановления пациентов, переболевших коронавирусом.