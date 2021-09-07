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ОЖД сократит количество пригородных электричек по ряду направлений из Петербурга

фото ЗакС политика ОЖД сократит количество пригородных электричек по ряду направлений из Петербурга

В пресс-службе Северо-Западной пассажирской компании уведомили пассажиров о сезонном сокращении ряда электричек по Московскому, Северному, Финляндскому, Витебском уи Балтийскому направлениям Октябрьской железной дороги.

Обновлённое расписание начнёт действовать с 17 сентября: перечень "лимитированных" направлений опубликован на сайте СЗППК.

Скорректируют также движение и "Ласточек". Так, электричка № 7001, следующая из Петербурга до Великого Новгорода в 07:26, сделает дополнительные остановки на станциях Торфяное и Трубниково.

Добавим, что начиная с 3 сентября на маршрут дальнего следования Петербург - Москва добавили пять дополнительных поездов - в том числе "Ласточек", причем для студентов действует 50% скидка на базовый и эконом-тариф "Сапсана": опции "работают" до конца октября.


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