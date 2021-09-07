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Новости 18:49

Петербургская фирма фиктивно поставила на учет тысячи мигрантов

фото ЗакС политика Петербургская фирма фиктивно поставила на учет тысячи мигрантов

В Петербурге сотрудники прокуратуры, проведя проверку, установили, что ООО "Позитив Групп" оформило на миграционный учет свыше 3,4 тысяч иностранных граждан. Всех их зарегистрировали по одному адресу.

Характерно, что во время оформления мигрантов фирма не вела предпринимательской деятельности и по факту не предоставляла гостям города никаких жилищных условий.

Материалов проверки хватило для того, чтобы возбудить уголовное дело по статье 322.3 УК (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).


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