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Новости 7 сентября, 20:24

Число петербуржцев, первично привившихся от коронавируса, превысило 1,5 млн

фото ЗакС политика Число петербуржцев, первично привившихся от коронавируса, превысило 1,5 млн

Петербургское правительство опубликовало новейшую статистическую сводку, касающуюся ситуации с коронавирусом на 7 сентября. Из нее, в частности, следует, что впервые число привившихся первым компонентом вакцины перевалило через отметку 1,5 млн человек (1 500 754). Из них 99,67% успели сделать второй укол (почти 1,496 млн человек). В эту статистику не входят данные о вакцинации однокомпонентным препаратом "Спутник лайт". Свободный запас вакцины составляет почти 650 тысяч доз, а пунктов вакцинации в городе насчитывается 172.

За минувшие сутки с симптомами коронавируса и пневмонии госпитализировали 178 граждан и выписали 49. Подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких остаются 143 человека.

Из 5163 коронавирусных коек свободными остаются почти 30%.


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