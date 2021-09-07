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Новости 7 сентября, 20:56

В правительстве одобрили идею единороссов об отмене обязательного техосмотра

фото ЗакС политика В правительстве одобрили идею единороссов об отмене обязательного техосмотра

Единороссы намерены доработать и внести в Госдуму законопроект, который сделает процедуру техосмотра личных автомобилей добровольной. Обязательной, по мысли авторов, она станет только при смене владельца машины и только в случае, если транспортному средству больше четырех лет, о чем рассказал секретарь генсовета ЕдРа Андрей Турчак, которого цитирует сайт кабинета министров. По его мнению, действующие правила техосмотра, принятые еще в 1994 году, морально устарели.

Инициатива встретила одобрение в правительстве.

"Предложение "Единой России" давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею", - приводятся слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Отметим, что в течение нескольких последних лет за превращение техосмотра автомобиля в добровольное мероприятие выступало также руководство партии "Справедливая Россия - За правду". В очередной раз напомнить об этой инициативе Сергея Миронова побудила аналогичная позиция МВД, озвученная в июне.


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