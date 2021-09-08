           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:55

"Ведомости": "Яндекс" подвергся крупнейшей в истории рунета кибератаке

фото ЗакС политика "Ведомости": "Яндекс" подвергся крупнейшей в истории рунета кибератаке

На серверы "Яндекса" 4 – 5 сентября была совершена самая крупная DDoS-атака в истории рунета, пишут "Ведомости" со ссылкой на высокопоставленный источник в компании. 

Официальный представитель "Яндекса" подтвердил информацию. Масштаб атаки также подтвердили в американской компании Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с "Яндексом". 

"На "Яндекс" действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов. Атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали", – сказал представитель "Яндекса".

Еще один источник в "Яндексе" отметил, что компания с трудом сдержала DDоS-атаку и она продолжается на этой неделе. Ее детали он раскрыть отказался, сославшись на проведение внутренней проверки, но оговорился, что "речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны".

С начала сентября стало известно о массированных DDoS-атаках на несколько российских компаний. Им подверглись Сбербанк, "Альфа-банк", ВТБ, наблюдались сбои в работе соцсети "ВКонтакте" и почты "Яндекса".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости8 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru