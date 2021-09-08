"Ведомости": "Яндекс" подвергся крупнейшей в истории рунета кибератаке

На серверы "Яндекса" 4 – 5 сентября была совершена самая крупная DDoS-атака в истории рунета, пишут "Ведомости" со ссылкой на высокопоставленный источник в компании.

Официальный представитель "Яндекса" подтвердил информацию. Масштаб атаки также подтвердили в американской компании Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с "Яндексом".

"На "Яндекс" действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов. Атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали", – сказал представитель "Яндекса".

Еще один источник в "Яндексе" отметил, что компания с трудом сдержала DDоS-атаку и она продолжается на этой неделе. Ее детали он раскрыть отказался, сославшись на проведение внутренней проверки, но оговорился, что "речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны".

С начала сентября стало известно о массированных DDoS-атаках на несколько российских компаний. Им подверглись Сбербанк, "Альфа-банк", ВТБ, наблюдались сбои в работе соцсети "ВКонтакте" и почты "Яндекса".