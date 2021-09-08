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Новости 10:04

Второй за утро: В Екатеринбурге произошел взрыв газа в жилой девятиэтажке

фото ЗакС политика Второй за утро: В Екатеринбурге произошел взрыв газа в жилой девятиэтажке

В девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа, передает E1 со ссылкой на очевидцев.

По словам очевидцев, взорвался газ в квартире на первом этаже. Местная жительница рассказала, что в подъезде вырвало входную дверь, в квартирах на первом этаже вышибло вентиляционные решетки.

Сообщается о как минимум одном пострадавшем: мужчине, получившем ожоги лица и конечностей. Точное количество пока неизвестно. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

Это второй такой инцидент в России за утром 8 сентября. За несколько часов до этого взорвался газ в девятиэтажке в Ногинске: сообщается о двух погибших и восьми пострадавших. СК возбудил уголовное дело.


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