Милонов предложил выдавать молодоженам сертификат на путешествие по России

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов, известный своей приверженностью так называемым традиционным ценностям, выступил с новой инициативой. Несмотря на то, что, по его мнению, государство разными способами пытается поднять престиж и популярность института брака, он предлагает идти еще дальше. Милонов хочет поощрять заключающих брачный контракт молодоженов подарком за счет бюджета в виде сертификата на свадебный тур по России.

"Сертификат на отдых на отечественных курортах или компенсация стоимости транспортных расходов к другому месту свадебного путешествия, которое сейчас стало неотъемлемой частью бракосочетания – подтолкнет тысячи пар к официальному заключению брака, а в дальнейшем к деторождению и укреплению нашей страны", - написал единоросс у себя в соцсетях.

В противном случае, отмечает он, и дальше можно будет наблюдать картину, при которой свадьба откладывается исключительно из-за нехватки денег на "медовый месяц".