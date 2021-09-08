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Новости 11:15

Милонов предложил выдавать молодоженам сертификат на путешествие по России

фото ЗакС политика Милонов предложил выдавать молодоженам сертификат на путешествие по России

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов, известный своей приверженностью так называемым традиционным ценностям, выступил с новой инициативой. Несмотря на то, что, по его мнению, государство разными способами пытается поднять престиж и популярность института брака, он предлагает идти еще дальше. Милонов хочет поощрять заключающих брачный контракт молодоженов подарком за счет бюджета в виде сертификата на свадебный тур по России. 

"Сертификат на отдых на отечественных курортах или компенсация стоимости транспортных расходов к другому месту свадебного путешествия, которое сейчас стало неотъемлемой частью бракосочетания – подтолкнет тысячи пар к официальному заключению брака, а в дальнейшем к деторождению и укреплению нашей страны", - написал единоросс у себя в соцсетях.

В противном случае, отмечает он, и дальше можно будет наблюдать картину, при которой свадьба откладывается исключительно из-за нехватки денег на "медовый месяц".


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