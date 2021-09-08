Петербург снова обогнал Москву по числу заражений COVID-19 за сутки

Петербург в очередной раз обогнал Москву по количеству заражений коронавирусом за сутки, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции отчитался о 1 430 новых случаев в городе.

По данным штаба, всего с марта 2020 года в Петербурге зафиксировано 586 019 случаев заболевания. Еще 37 смертей в городе признаны связанными с коронавирусом, всего на 8 сентября известно о 20 877 летальных исходов.

Всего по России за последние сутки выявлено 18 024 новых случаев коронавируса. Нарастающим итогом за время эпидемии на 8 сентября зафиксировано 7 065 904 случая заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 189 582 россиян, за последние сутки в статистику внесли 797 летальных исходов.

В Москве заразились еще 1 269 человек. В Подмосковье — 673.