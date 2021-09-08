Нилов внес в ГД законопроект о раздаче нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности

Справедливороссы внесли на рассмотрение думских депутатов законодательную инициативу, согласно которой торговые сети обязаны не уничтожать продукты с подходящим к концу сроком годности, а бесплатно раздавать их нуждающимся гражданам. К таковым товарам относятся продукты питания, которым осталось "жить" три и менее дней. Автором законопроекта выступил петербургский депутат из ГД Олег Нилов.

"Сейчас за безвозмездную передачу продуктов торговые сети вынуждены платить налоги. Мы предлагаем освободить их от этих выплат. Уверен, что благодаря этому магазины активнее будут участвовать в благотворительности и перестанут выбрасывать продукты на свалку", – уточнил детали инициативы лидер партии Сергей Миронов.

Он припомнил властям введенные в 2014 году так называемые продовольственные "антисанкции", в результате которых, по подсчетам Миронова, в России только за последние пять лет уничтожили более 36 тысяч тонн качественной еды.

"На самом деле проблема лежит на поверхности, и очень странно, что представители других думских фракций игнорируют ее", - недоумевает Миронов, напоминая, что миллионы сограждан живут либо в бедности, либо в нищете.