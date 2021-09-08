"Он был настоящим ленинградцем и по рождению, и по духу": Беглов скорбит из-за гибели главы МЧС

Гибель 55-летнего главы МЧС Евгения Зиничева на ведомственных учениях 8 сентября в Норильске вызвала отклик со стороны петербургского губернатора Александра Беглова.

"Он был настоящим ленинградцем и по рождению, и по духу. В его лице мы потеряли друга и помощника. Он очень много внимания и сил уделял развитию спасательных и противопожарных служб в нашем городе. Евгений Николаевич погиб как герой, как настоящий спасатель. На боевом посту", - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

По оценке Беглова, погибший чиновник был честным, порядочным человеком и полностью отдавал себя служению России, поэтому его гибель - незабываемая потеря для страны.

Напомним, что Зиничев разбился, безуспешно попытавшись спасти упавшего со скалы кинорежиссера Александра Мельника. Президент России Владимир Путин, в службе безопасности которого Зиничев проработал почти десять лет, тоже, как и Беглов, соболезнует в связи с трагедией.