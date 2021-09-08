           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:00

Экс-депутата Госдумы Варшавского приговорили к 7 годам колонии за хищение 2,5 млрд рублей

фото ЗакС политика Экс-депутата Госдумы Варшавского приговорили к 7 годам колонии за хищение 2,5 млрд рублей

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего депутата Госдумы от "Единой России" Вадима Варшавского к семи годам колонии по делу о хищении 2,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе московских судов.

Варшавский признан виновным в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск, постановив взыскать с Варшавского более 2,6 млрд рублей.

Ранее суд в Ростове-на-Дону приговорил Варшавского к 3,5 годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, Варшавский похитил более 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц". Суд счел доказанным, что эти деньги в качестве кредита получил Златоустовский металлургический завод, который входил в основанную экс-депутатом группу "Эстар".

Варшавский был депутатом Госдумы двух созывов в 2005–2011 годах. Входил в комитет по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости8 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru