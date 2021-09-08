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Петербургские чиновники отчитались о ликвидации 45 незаконных торговых точек

фото ЗакС политика Петербургские чиновники отчитались о ликвидации 45 незаконных торговых точек

Чиновники из петербургского комитета по контролю за имуществом за последние две недели пресекли деятельность 45 незаконных торговых точек и очистили от них территорию, передает пресс-служба Смольного. На склад временного хранения отправилась вся техника и мебель. Эффективные инспекции, проводимые каждый рабочий день, коснулись лотков и ларьков на территории Выборгского, Центрального, Невского, Фрунзенского, Калининского, Выборгского, Кировского, Красногвардейского, Приморского, Красносельского, Василеостровского и Московского районов.

"В Петербурге недопустима стихийная торговля на улицах. Нельзя где попало устанавливать лотки и прилавки, торговать с нарушением санитарно-эпидемических требований, правил землепользования и благоустройства. Недобросовестных предпринимателей будем наказывать", – в очередной раз напомнил губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что восемь предпринимателей, пойманных на незаконной торговле, согласились добровольно освободить участок занимаемой земли. Всех нарушителей ждут административные наказания, причем как за факт нелегального сбыта товаров, так и за самовольное размещение объектов благоустройства.

фото: пресс-служба Смольного


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