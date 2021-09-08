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Новости 17:51

Петербуржец отсудил у ФСИН свыше 600 тысяч рублей из-за невыносимых условий в изоляторах

фото ЗакС политика Петербуржец отсудил у ФСИН свыше 600 тысяч рублей из-за невыносимых условий в изоляторах

Калининский районный суд Петербурга удовлетворил исковое заявление петербуржца Алексея Ануфриева, который в течение более четырех лет вынужден был находиться под стражей в крайне стесненных условиях, подвергаясь лишениям и издевательствам. Осужденный впоследствии на 22,5 года колонии строгого режима, он смог добиться от ФСИН компенсации в размере 608 тысячи рублей, передает объединенная пресс-служба судов.

Согласно жалобе Ануфриева, в изоляторах он сталкивался с необычайной теснотой, в заплесневелых камерах обитали крысы и клопы, справлять естественные потребности приходилось на глазах у сокамерников практически у стола для приема пищи. В свою очередь, пищe, которую готовили в СИЗО, заключенный не мог есть в виду ее неприемлемого качества, а передачи вскрывала администрация учреждения, и еда быстро портилась. В душ разрешали выходить на 15 минут в неделю, при этом на всех зэков не хватало леек. Кроме того, Ануфриев испортил зрение от постоянно горевшей в камере лампочки. Зачастую в СИЗО отсутствовала питьевая вода.

"Во время проведения обысков сотрудниками СИЗО уничтожались личные вещи, документы, фотографии близких родственников, оказывалось психологическое давление, унижение. Кроме того, в одном из СИЗО истец 24 часа в сутки находился под видеонаблюдением, что очень действовало на нервы", – говорится в сообщении.

Первоначально арестант требовал взыскать с ФСИН 3 354 000 рублей (6 000 евро в год).


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