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Новости 17:54

Памятник животным блокадного Ленинграда появится в Петербурге в 2022 году

фото ЗакС политика Памятник животным блокадного Ленинграда появится в Петербурге в 2022 году

В Петербурге заложили камень на месте будущего памятника животным блокадного Ленинграда, сообщили в Смольном.

Памятник установят на территории городского мемориального комплекса по захоронению животных в Красногвардейском районе. Открыть его планируется в мае 2022 года. В Смольном напомнили, что некоторые животные в годы блокады Ленинграда помогали людям в разных случаях.

Так, для передвижения по "Дороге жизни" через Ладогу использовали 960 лошадей, когда ездить на автомобилях было невозможно. В городе кошки боролись с грызунами, которые были угрозой для запасов зерна и продуктов. За годы блокады численность кошек в Ленинграде сократилась настолько, что после войны их завозили в город специально из других регионов.

На фронте служили собаки: их использовали в работе санитарной и саперных служб. Собаки-санитары в ходе операции по прорыву блокады в январе 1943 года вытащили на упряжках более 1,8 тысяч раненых бойцов с поля боя. Также в Смольном напомнили о роли собак 34-го инженерного отдельного батальона минно-розыскной саперной службы Ленинградского фронта в прорыве блокады: они помогли обнаружить и обезвредить 250 тысяч мин и снарядов.

 


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