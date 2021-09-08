СК сообщил о 17 пострадавших при взрыве газа в девятиэтажке в Ногинске

В результате взрыва бытового газа в Ногинске пострадали 17 человек, сообщили в Следственном комитете.

Шесть человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, из них двое — дети. Остальным пострадавшим оказали помощь на месте происшествия. При разборе завалов были обнаружены тела двух погибших. Разбор завалов продолжается, количество пострадавших еще будет уточняться.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Пока следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, допрашивают руководство и сотрудников управляющей компании и иные организации, обслуживавшие внешний газопровод, внутриквартирные и подъездные коммуникации.

Взрыв газа в девятиэтажке в Ногинске произошел рано утром 8 сентября. Дом значительно пострадал, обрушилась часть внешней стены и перекрытий, обнажив помещения на этажах со второго по пятый включительно.

фото: sledcom.ru