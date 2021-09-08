Матвиенко полагает, что с лидерами "Талибана"* следует вести диалог

На церемонию инаугурации нового правительства Афганистана, сформированного после прихода к власти "Талибана"*, по всей видимости, приедут российские представители, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Я думаю, что это будет на уровне послов, дипкорпуса, не более того", – приводит ее слова ТАСС.

По мнению чиновницы, не имеет смысла отрицать то, что де-факто представители организации, признанной в России террористической, контролируют среднеазиатскую страну. Для Матвиенко важно "спокойно анализировать" то, что в ближайшее время будет происходить во внутренней политике Афганистана ввиду захвата власти радикальными исламистами.

"Как будет работать правительство, надо посмотреть, на что они будут настроены, будут ли — подчеркну это особенно — соблюдаться цивилизационные нормы, права людей, женщин. Мы будем внимательно наблюдать за тем, что происходит, и исходя из этого делать выводы и выстраивать свои отношения. <...> Но это не значит, что не надо вести диалог, рабочие контакты", – рассудила третий по статусу человек в российском государстве.

Напомним, что на фоне вывода американского контингента из Афганистана в августе движение "Талибан"* захватило власть в Кабуле, после чего стало вводить по всей стране строгие порядки шариата. Наиболее тяжело пришлось женщинам, которые пытаются сопротивляться, выходя на немногочисленные акции протеста.

*Движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена на территории РФ